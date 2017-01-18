Новые поезда в Европу. Комментарий первого замминистра инфраструктуры

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Украина намерена запустить еще несколько поездов в Европу. Среди перспективных направлений рассматриваются польское и словацкое. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Между тем Служба безопасности Украины запретила мэру польского города Перемышль Роберту Хоме въезд в Украину. Мэр не смог 17 января пересечь общую границу, когда ехал по приглашению украинской стороны. Как отметила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, такой запрет был издан еще летом прошлого года "в интересах безопасности нашего государства".

А с конца декабря из Киева в Перемышль и обратно начал курсировать скоростной поезд Интерсити. Пассажиры в целом довольны сервисом поезда, который за семь часов способен домчаться из украинской столицы в польский город.

Подробнее о новых маршрутах поездов в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов.

(публикуется на языке оригинала)

Експеримент із запуском потяга Київ-Львів-Перемишль можна вважати вдалим?

— Однозначно так. Він вже майже місяць курсує потяг за напрямком Київ-Львів-Перемишль, і ми бачимо, що він є дуже вдалим, особливо на відрізку Перемишль-Львів і Перемишль-Київ має високу популярність серед пасажирів.

Деякі експерти вважали, що потяг не окупить себе. Зараз ми бачимо прямо протилежне?

— Насправді ми дуже часто чуємо різні подібного роду думки експертів, які після того, як щось справджується на практиці, не виправдовуються.

Можемо зазначити окрему складову цього експерименту – це можливість спрощеного проходження митного контролю під час руху поїзду, тому що однією частиною складової комфорту для пасажирів є той факт, що митний контроль проходять під час руху між Львовом і Перемишлем. Це додає дуже значну складову в прискоренні проходження митного контролю, тому що немає необхідності стояти в чергах на кордоні, коли ти є на автомобільному та пішохідному перетині кордону між Україною та Польщею, а пасажири це відмічають як важливу складову щодо комфорту курсування цим маршрутом.

А чому не зробили продаж квитків онлайн?

— Тому що у нас досить в стислі терміни запроваджувався цей маршрут, щоб встигнути до новорічних свят та до періоду відпусток, і нам необхідно ще доопрацювати питання із електронними квитками з польською стороною та узгодити всі нюанси щодо використання міжнародних квитків саме на міжнародному напрямку.

Це перший швидкісний потяг, що курсує через митний кордон України.

Якщо цей напрямок буде популярним, вартість квитків збільшиться?

— Скажу відверто: на сьогодні ми ще не розглядаємо питання підвищення вартості квитків. Ми бачимо великий рівень попиту і що ми плануємо зробити – це розглянути можливість запуску другої пари, тобто два потяги на день щоб курсували в цьому напрямку. Це те, що на сьогодні.

Що буде в подальшому, це велике питання, пов’язане з пасажирськими тарифами взагалі в Україні. Були дискусії, чи є необхідність підвищення тарифів, на скільки. Принаймі, найближчим часом, коли ми чітко побачимо, який є сталий попит на цей напрямок, ми поки що питання підвищення не розглядаємо в короткостроковій перспективі.

З чим пов’язане бажання розширити кількість залізничних маршрутів до європейських міст?

— Міжнародні маршрути, коли вони добре сплановані стосовно пасажиропотоку, здебільшого є самоокупними та прибутковими, на відміну від внутрішніх маршрутів. Тому фінансове питання ми розглядаємо завжди важливою складовою, але бачимо економічний сенс в таких операціях.

Що ми розглядаємо більш конкретно на цей рік, які напрямки? По-перше, як я вже сказав, це дальнє розширення, збільшення кількості потягів в напрямку Перемишля.

Друге питання – це напрямок також польського міста Хельм. Це місто, що знаходиться на кордоні з Україною — в 25 кілометрах. Це буде, скоріше за все, швидкісний поїзд за напрямком Київ-Ковель-Хельм. Питання ще розглядається, але він може бути доданий до сполучення між Україною і Польщею. Там також є велика колія, яка доходить до міста Хельм, тому ми можемо забезпечити схожий рівень комфорту і швидкість довозу пасажирів.

Ще один напрямок, але вже не швидкісний, а класичний потяг – це напрямок Відня. Тут має курсувати класичний нічний потяг, будемо дивитись, в якому форматі. Спочатку, можливо, причепні вагони, якщо буде достатній попит, то вже в повному форматі.

Це правда, що планується запустити маршрут Мукачево-Будапешт?

— Тут якраз є унікальна можливість, тому що з угорського боку до Мукачево підходить вузька колія і там є технічні питання. Вона буквально трохи, декілька сот метрів, не доходить до залізничного вокзалу в місті Мукачево, і там необхідно вирішити питання щодо того, чи продовжити колію, чи забезпечити висадку пасажирів на додатковій платформі, яку необхідно обладнати.

Це питання ми також розглядаємо, тому що, дійсно, ми маємо унікальну ситуацію, коли європейська колія заходить прямо до українських пасажирських вокзалів в українських містах.

Що стосовно вартості квитків? Можна говорити про конкретні суми?

— Завжди ми розглядаємо в комплексі, коли є обрахунок повністю проектного напрямку, коли є приблизні підрахунки пасажиропотоків, щоб вони були самоокупні. Тому поки що про рівень вартості квитків говорити зарано, але політика буде залишатись такою, яка була обрана в напрямку Київ-Львів-Перемишль: щоб вони були конкурентними, щоб вони були прийнятними для пасажирів.

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Ранее экс-первый замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер в эфире "ГС" прокомментировал обыски в "Укрзализныце" и заявил, что правоохранители должны "сажать" коррупционеров, а не заниматься политикой.

А заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в эфире Голоса Столицы прокомментировал протесты транспортников, а также рассказал о наиболее громких антикоррупционных расследованиях в своем ведомстве.