В Киеве закрыли станцию метро "Лыбидская"

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КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве станцию метро Лыбидская закрыли на вход и выход. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.
Скрин со страницы Киевского метрополитена
Станцию закрыли из-за очередного анонимного звонка о "заминировании". Проводится проверка.
Ранее в метро Киева началась настоящая давка из-за закрытия станций после "минирования".
Кроме того, правоохранители получили сообщения о минировании аэропортов в девяти городах Украины, информация не подтвердилась.