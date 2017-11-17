В Киеве закрыли станцию метро "Лыбидская"

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КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве станцию метро Лыбидская закрыли на вход и выход. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

Скрин со страницы Киевского метрополитена

Станцию закрыли из-за очередного анонимного звонка о "заминировании". Проводится проверка.

Ранее в метро Киева началась настоящая давка из-за закрытия станций после "минирования".

Кроме того, правоохранители получили сообщения о минировании аэропортов в девяти городах Украины, информация не подтвердилась.