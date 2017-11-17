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    Киев

    В Киеве закрыли станцию метро "Лыбидская"

    (обновлено: )9220
    Как сообщила пресс-служба столичного метрополитена, станцию закрыли из-за очередного анонимного звонка о "заминировании". Проводится проверка.
    QR-код вместо жетона: в Киеве автоматизировали станцию метро
    facebook.com/kievtransport

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве станцию метро Лыбидская закрыли на вход и выход. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

    Скрин со страницы Киевского метрополитена

    Станцию закрыли из-за очередного анонимного звонка о "заминировании". Проводится проверка.

    Ранее в метро Киева началась настоящая давка из-за закрытия станций после "минирования".

    Кроме того, правоохранители получили сообщения о минировании аэропортов в девяти городах Украины, информация не подтвердилась.

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