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    Неадекватный мужчина заминировал мэрию Борисполя

    (обновлено: )5910
    По сообщению полиции, "телефонным террористом" оказался 28-летний местный житель, который находится под наблюдением врачей.
    Стационарный телефон
    Из открытых источников

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Киевской области задержан мужчина, который по телефону сообщил о минировании Бориспольской мэрии.

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    Главное управление полиции Киевской области в Facebook сообщает, что телефонный минер был задержан, им оказался 28-летний местный житель.

    При задержании мужчина был в неадекватном состоянии, его передали под наблюдение врачей.

    Сообщая по телефону о минировании,  мужчина поставил условие — в течение 15 минут вызвать одного из местных чиновников, или же он подорвет административное здание.

    При осмотре помещения и прилегающей территории взрывотехники не обнаружили никаких подозрительных предметов.

    Проводится расследование по статье Уголовного кодекса Украины "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

    Ранее полиция заявила, что сообщения о минировании аэропортов и одного развлекательного центра поступили из соседней страны.

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