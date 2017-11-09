В час пик в Киеве "заминированы" две пересадочные станции метро

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Вторую станцию метрополитена закрывают в Киеве в четверг из-за сообщения о минировании. На этот раз закрыта центральная станция "Крещатик", сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена" в Twitter.

"Станция "Крещатик" плюс пересадка закрыты на проверку. Анонимный звонок о минировании", — говорится в сообщении.

Ранее из-за сообщения о минировании была закрыта станция "Дворец спорта". Ее работу уже возобновили, опасные предметы не были обнаружены.

Также пассажиры сообщают в социальных сетях, что был закрыт и переход между станциями "Дворец спорта" и "Льва Толстого".

В сентября на "синей" ветке киевского метро произошло задымление из-за короткого замыкания.