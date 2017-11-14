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    В Харькове "заминировали" сразу четыре станции метро

    (обновлено: )185
    В Харьковском городском совете сообщили, что поступил анонимный звонок с сообщением о минировании четырех станций метрополитена: Пушкинская, Спортивная, Бекетова, Центральный рынок.
    Харьковский метрополитен

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестный сообщил о минировании четырех станций метрополитена в Харькове на Украине, сообщил во вторник директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью в Харьковском городском совете Юрий Сидоренко.

    "Анонимный звонок с сообщением о минировании четырех станций метрополитена. Пушкинская, Спортивная, Бекетова, Центральный рынок", — написал Сидоренко на своей странице в Facebook.

    По его словам, поезда через эти станции будут проходить без остановки.

    Напомним, на прошлой неделе неизвестные сообщали о минировании аэропортов в Киеве. Правоохранители взрывчатки не нашли.

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