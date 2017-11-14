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    В Одессе "заминировали" порт, а в Киеве - вокзал и больницу

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    В Киеве неизвестный сообщил о минировании больницы и вокзала. А в Одессе полицейские проверяют сообщение о минировании контейнера в морском порту.
    Одесский торговый порт
    RIA News | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Полицейские проверяют сообщение о минировании контейнера в Одесском морском порту, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

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    "Сегодня, 14 ноября, в 17.30 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что в Одесском морском порту контейнер, который расположен по адресу улица Армянская, 2, заминирован", — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. На месте работает полиция, проверяют контейнер и прилегающую к нему территорию.

    Между тем, в Киеве полицейские проверяют сообщение о минировании больницы, проводится эвакуация, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины.

    "Вечером киевским правоохранителям поступило сообщение, что помещение медицинского учреждения на улице Подвысоцкого заминировано. По указанному адресу сразу выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа района, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели", — говорится в сообщении.

    Правоохранители проводят эвакуацию людей, которые находятся в больнице.

    В Киеве также неизвестный сообщил о минировании здания центрального железнодорожного вокзала, работников и пассажиров эвакуировали, заявила во вторник пресс-служба госкомпании "Украинские железные дороги".

    "Сегодня в 18.10 неизвестный по телефону сообщил дежурному вокзала о минировании центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали и проинформировали правоохранительные органы и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям", — говорится в сообщении.

    Задержки в движении поездов нет, посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы, отметили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что неизвестный сообщил о минировании четырех станций метро в Харьков.

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