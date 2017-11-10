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    В Одессе заминирован аэропорт - полиция

    (обновлено: )46
    Неизвестный позвонил в кабинет директора аэропорт и сообщил, что на стоянке находится начиненный взрывчаткой автомобиль.
    Аэропорт. Архивное фото
    Сайт "Международного аэропорта Одессы"

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Работа аэропорта в Одессе приостановлена из-за сообщения о минировании, сообщила 10 ноября пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

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    Наопмним, 9 ноября Киевский метрополитен сообщил о закрытии станций "Дворец спорта" и "Крещатик" в центре города из-за сообщений о минировании. Станция "Дворец спорта" возобновила работу, опасные предметы не были обнаружены.

    "Сегодня, в 12.00 в кабинет директора "Международного аэропорта "Одесса" позвонил неизвестный мужчина и сказал, что на стоянке возле аэропорта стоит автомобиль, в котором находится взрывчатое вещество", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

    На месте работают правоохранители, проводится эвакуация людей, работа аэропорта приостановлена.

    Накануне также полиция Киева сообщила, что получила три сообщения о минировании: двух станций метро и палаточного городка в центре города. Были эвакуированы около 400 человек.

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