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    Киев

    Из-за прорыва трубы парализовано движение на Левом берегу Киева

    (обновлено: )26
    На бульваре Верховной Рады в Днепровском районе столицы в результате прорыва водопровода размыло три полосы проезжей части.
    Прорыв воды в Днепровском районе Киева
    Фото Киев оперативный

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Движение транспорта перекрыли на бульваре Верховной Рады на Левом берегу Киева из-за повреждения магистрального водопровода, сообщила в пятницу пресс-служба компании "Киевводоканал".

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    "На бульваре Верховной Рады, 3 произошло повреждение магистрального водовода Д600. Вследствие этого размыто три полосы проезжей части. Аварийные бригады прибыли на место происшествия и занимаются ликвидацией аварии", — говорится в сообщении компании, размещенном в Facebook.

    Место аварии ограждено, движение транспорта перекрыто, добавили в пресс-службе.

    Напомним, в конце октября в Киеве на Караваевых дачах возле Радиорынка произошло коммунальное ЧП, в результате которого участок проезжей части и тротуара оказался залит горячей водой.

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