Из-за прорыва трубы парализовано движение на Левом берегу Киева

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Движение транспорта перекрыли на бульваре Верховной Рады на Левом берегу Киева из-за повреждения магистрального водопровода, сообщила в пятницу пресс-служба компании "Киевводоканал".

На месте прорыва работают аварийные бригады

"На бульваре Верховной Рады, 3 произошло повреждение магистрального водовода Д600. Вследствие этого размыто три полосы проезжей части. Аварийные бригады прибыли на место происшествия и занимаются ликвидацией аварии", — говорится в сообщении компании, размещенном в Facebook.

Место аварии ограждено, движение транспорта перекрыто, добавили в пресс-службе.

Напомним, в конце октября в Киеве на Караваевых дачах возле Радиорынка произошло коммунальное ЧП, в результате которого участок проезжей части и тротуара оказался залит горячей водой.