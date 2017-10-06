Крупный порыв воды в Харькове

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Жители Салтовки в Харькове жалуются на "веселое" утро – район затопило водой. Возле дома №21-А по улице Гвардейцев Широнинцев начал бить фонтан высотой в 10-15 метров. Из-за аварии на водоводе часть харьковчан осталась без воды.