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Крупный порыв воды в Харькове
13:08
06.10.2017
(обновлено:
13:11 06.10.2017
)
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Жители Салтовки в Харькове жалуются на "веселое" утро – район затопило водой. Возле дома №21-А по улице Гвардейцев Широнинцев начал бить фонтан высотой в 10-15 метров. Из-за аварии на водоводе часть харьковчан осталась без воды.
Канал MediaPort News
Ремонтные работы по указанному адресу планируют закончить до 8:00 7 октября.
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