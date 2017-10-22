Отопление Киева: прорыв теплотрассы, в кипятке едва не погибли 3 женщины

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. В киевском магазине произошел прорыв теплотрассы, помещение за короткое время более чем на метр залило кипятком, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Когда в 15:42 спасатели услышали сигнал тревоги, они и не подозревали, что их ждет. Четкую картину и весь ужас ситуации они увидели, когда прибыли на место происшествия, в магазин "Ева" на Краснозвездном проспекте, где и произошла чрезвычайная ситуация", — говорится в сообщении.

Возле магазина собралась толпа людей в панике, которые успели выбежать из помещения. Но в ловушке остались еще три женщины — продавщицы магазина. По словам очевидцев, вода была настолько горячая, что "стены плавлились".

Оказалось, что в подвальном помещении, где и расположен магазин, произошел прорыв теплотрассы, горячей водой были заполнены все помещения на уровне метра и выше, — добавили спасатели.

Спасатели приняли решение окунуться в кипяток и смогли вынести женщин из магазина. С травмами рук и ног были госпитализированы в больницу. Также пострадал один сотрудник ГСЧС, его тоже госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Киеве, на пересечении проспекта Героев Сталинграда и маршала Тимошенко, произошел прорыв теплотрассы. В результате этого на проезжей части образовался котлован размером примерно 6 на 6 метров, заполненный горячей водой. Впоследствии котлован начал понемногу расширяться. В результате провала проезжей части было полностью перекрыто движение на участке от площади Михаила Загороднего до улицы Приречной.