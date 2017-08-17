После прорыва трубы в Херсоне из кранов льется странная жидкость

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. После устранения прорыва трубы по улицам Ушакова и Гошкевича в Херсоне у жителей потекла из водопроводных кранов странная жидкость.

kherson.net.ua Мутная жидкость, которая течет из крана херсонцев после прорыва трубы

Как сообщает kherson.net.ua, из кранов жильцов домов "теперь течет нечто, не очень похожее на нормальную воду, жидкость имеет белый оттенок и ужасно пахнет".

Напомним, ранее автомобиль Volkswagen Polo провалился под асфальт в результате прорыва трубы в столице. Инцидент произошел на улице Кировоградской в Соломенском районе.