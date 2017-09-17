В Киеве затопило две улицы из-за прорыва трубы

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В Печерском районе Киева, в Лабораторном переулке, прорвало трубу.

Как сообщает Голос.UA, за несколько часов вода разлилась по двум улицам.

По словам диспетчера "Киевводоканала", 17 сентября около 11:00 водоснабжение в доме на Анри Барбюса, 11/2 было полностью перекрыто.

"Будут копать, менять трубы. Пока воды в этом доме не будет. Людям привезут автоцистерну с водой. Точно время, когда привезут, не скажу – привезут, как освободится машина", — уточнил диспетчер.

Как рассказывают очевидцы, вода затопила две улицы Лабораторную улицу и ул. Анри Барбюса.

Напомним, в августе после устранения прорыва трубы по улицам Ушакова и Гошкевича в Херсоне у жителей потекла из водопроводных кранов странная жидкость.