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    Киев

    В Киеве затопило две улицы из-за прорыва трубы

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    По словам диспетчера "Киевводоканала", пока будут чинить прорвавшуюся трубу, в доме не будет воды. Людям привезут автоцистерну с водой.
    В Печерском районе Киева прорвало трубу
    golos.ua

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В Печерском районе Киева, в Лабораторном переулке, прорвало трубу.

    Как сообщает Голос.UA, за несколько часов вода разлилась по двум улицам.

    По словам диспетчера "Киевводоканала", 17 сентября около 11:00 водоснабжение в доме на Анри Барбюса, 11/2 было полностью перекрыто.

    "Будут копать, менять трубы. Пока воды в этом доме не будет. Людям привезут автоцистерну с водой. Точно время, когда привезут, не скажу – привезут, как освободится машина", — уточнил диспетчер.

    Как рассказывают очевидцы, вода затопила две улицы Лабораторную улицу и ул. Анри Барбюса.

    Напомним, в августе после устранения прорыва трубы по улицам Ушакова и Гошкевича в Херсоне у жителей потекла из водопроводных кранов странная жидкость.

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