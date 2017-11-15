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    Бастующим работникам киевского морга дали горячую воду, но без отопления

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    В столичный морг, который несколько дней не отдавал тела умерших, дали горячую воду. Но работники говорят, что пока "горячей" ее назвать трудно".
    Отопление
    flickr.com/mediomilimetro

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Подачу горячей воды возобновили в одном из моргов в Киеве, где ранее работники объявили забастовку, сообщает ТСН.ua.

    Ранее сообщалось, что сотрудники одного из моргов в столице объявили забастовку из-за отсутствия отопления и горячей воды, хотя отопительный сезон официально начался в Киеве 16 октября. По данным СМИ, трактор аварийной бригады "Киевэнерго" раскопал яму в 200 метрах от здания морга и обнаружил, что из трубы теплоносителя вытекает ручей. Из-за забастовки граждане не могут получить справки о смерти родных и близких и их тела, поэтому вынуждены переносить время похорон.

    Андрей Никончук
    Украинский институт анализа и менеджмента политики
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    "В столичный морг, который несколько дней не отдавал тела умерших, наконец, дали горячую воду. Но работники говорят, пока что "горячей" ее назвать трудно", — сообщает телеканал.

    По его данным, при этом отопление в морге все еще отсутствует.

    "Работники морга все же готовы начать работу. Однако говорят: чтобы отдавать тела, сначала нужно провести вскрытие. Сегодня смогут отдать только часть тел умерших", — говорится в сообщении.

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    Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Украина имеет достаточный запас угля и газа для качественного прохождения отопительного сезона.

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