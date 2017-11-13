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    В Киеве работники морга объявили забастовку из-за отсутствия отопления

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    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые (198)

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    На улице Оранжерейной, где расположен морг, еще с лета нет горячей воды и до сих пор не включили отопление. Руководство морга жалуется, что заболела уже треть персонала, и люди начали выступать против таких условий.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве сотрудники одного из моргов устроили забастовку в связи с отсутствующим отоплением, сообщает ТСН.ua.

    Как уточняется, на улице Оранжерейной, где расположен морг, еще с лета нет горячей воды и до сих пор не включили отопление. Руководство морга жалуется, что заболела уже треть персонала, и люди начали выступать против таких условий.

    Андрей Никончук
    Украинский институт анализа и менеджмента политики
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    "В морге прекратили проводить вскрытия и выдавать тела погибших до возобновления отопления. Батареи в зале, где должны работать патологоанатомы, холодные, несмотря на начало отопительного сезона. В помещении, которое морг снимает в соседней медицинской Академии последипломного образования, тоже холодно. По коридорам прогуливаются студенты и преподаватели в куртках и шубах, и только проректор сидит у себя в кабинете в костюме", — говорится в сообщении.

    Аварийная бригада "Киевэнерго" раскопала яму в 200 метрах от здания Академии и обнаружила, что из трубы теплоносителя вытекает вода. По словам рабочих, заваривать или затыкать ее нет смысла, поскольку нужна новая труба. В то же время когда ее привезут, а в морге, соответственно, появится отопление — неизвестно.

    "Тем временем от забастовки страдают также и простые украинцы, которые не могут получить ни тела, ни справки о смерти родных и близких, поэтому вынуждены переносить время похорон", — пишет издание.

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    Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Украина имеет достаточный запас угля и газа для качественного прохождения отопительного сезона.

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