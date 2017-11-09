В Киеве тысячи людей остались без отопления

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина.

В Киеве вечером в четверг, 9 ноября, внезапно отключилось отопление в нескольких десятках домов на Лесном массиве, что в Деснянском районе, передает УНН

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Отметим, что население района составляет около 90 тыс. человек

По данным СМИ, сейчас отключено несколько десятков домов от отопления на Лесном проспекте. Как отмечают в аварийной службе, отключение связано с порывом на водопроводе.

При этом в аварийной службе не указывают, когда будет ликвидирована авария.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Украина имеет достаточный запас угля и газа для качественного прохождения отопительного сезона.