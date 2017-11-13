Власти Киева перекроют центральные улицы в День достоинства и Свободы

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Киевская городская администрация приняла распоряжение, согласно которому с 17 по 24 ноября будет ограничено движение транспорта в центре столицы.

Ограничения связаны с проведением мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы и Дня памяти жертв голодоморов.

По случаю Дня Достоинства и Свободы мероприятия продлятся с 17 по 24 ноября с 9:00 до 22:00 на Майдане Незалежности и ул. Крещатик, а также 21 ноября с 9:00 до 14:00 на Софийской и Михайловской площадях.

По случаю Дня памяти жертв голодоморов мероприятия продлятся с 25 по 26 ноября на Майдане Незалежности и ул. Крещатик.

Движение всех видов транспортных средств 21 ноября с 7:00 до 14:00 на Владимирском проезде.

Также в местах проведения мероприятий запретят остановку и стоянку транспортных средств.