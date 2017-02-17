Порошенко наградил 63 участников Революции достоинства

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами 63 участников Революции достоинства, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент утвердил указ 41/2017 "О награждении государственными наградами Украины граждан, которые принимали активное участие в событиях на Майдане Незалежности во время Революции достоинства".

За гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции достоинства, активную общественную и волонтерскую деятельность глава государства наградил 63 украинцев.

В частности, орденом "За заслуги" III степени награждены двое активистов, орденом "За мужество" III степени награждены 58 участников Революции достоинства, а также орденом княгини Ольги III степени — еще трое активистов.

Киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Наибольшее количество активистов Майдана погибли 20 февраля 2014 года.

Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и ныне расформированное спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают причастность к убийствам.