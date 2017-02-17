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    Общество

    Порошенко наградил 63 участников Революции достоинства

    Тема:

    Годовщина расстрела Майдана (23)

    (обновлено: )2902
    Орденом "За заслуги" III степени награждены двое активистов, орденом "За мужество" III степени награждены 58 участников Революции достоинства, а также орденом княгини Ольги III степени - еще трое активистов.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами 63 участников Революции достоинства, сообщили в пресс-службе главы государства.

    Евромайдан
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Президент утвердил указ 41/2017 "О награждении государственными наградами Украины граждан, которые принимали активное участие в событиях на Майдане Незалежности во время Революции достоинства".

    За гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции достоинства, активную общественную и волонтерскую деятельность глава государства наградил 63 украинцев. 

    В частности, орденом "За заслуги" III степени награждены двое активистов, орденом "За мужество" III степени награждены 58 участников Революции достоинства, а также орденом княгини Ольги III степени — еще трое активистов.

    Киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Наибольшее количество активистов Майдана погибли 20 февраля 2014 года.

    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и ныне расформированное спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают причастность к убийствам.

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