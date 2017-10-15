В Киеве восстановили "иконы" Революции достоинства

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. На улице Михаила Грушевского в Киеве восстановили граффити, известные как "иконы" Революции достоинства, сообщила на странице в Facebook общественная организация "Новый огонь".

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"Мы сделали это. Принимайте работу", – написали активисты и разместили фотографии работ с изображением трех украинских писателей.

Согласно сообщению, граффити восстановили художники в сотрудничестве с общественной организацией "Новый огонь", а не стрит-арт художник Sociopath, как предполагалось ранее.

"Готовые трафареты сохраним. Они еще могут понадобиться", – сообщили активисты. Кроме того, накануне они сообщили подробности проблем, с которыми столкнулись в этом деле.

Напомним, в Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка. По факту уничтожения граффити на ул. Грушевского было открыто уголовное производство.