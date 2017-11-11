Появились подробности стрельбы в центре Киева

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали мужчину, который с молотком набросился на заместителя председателя правления ПАО на улице Саксаганского в Печерском районе Киева, водитель пострадавшего применил травматическое оружие, сообщается на странице столичной полиции в Facebook.

Ранее очевидцы сообщили о стрельбе в центре столицы. Все происходило при большом скоплении людей на улице.

Установлено, что зампредправления одного из ПАО вышел из помещения и направлялся к автомобилю. В этот момент к нему подбежал незнакомец и набросился с молотком.

Полиция Киева/Facebook Нападение в центре Киева. Молоток

"Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие, а затем ранил злоумышленника в ногу", — сказано в сообщении.

Задержанный — житель Херсонской области, 1989 года рождения.

Пострадавший госпитализирован. Полицейские проводят осмотр места происшествия.