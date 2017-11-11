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    Киев

    Появились подробности стрельбы в центре Киева

    (обновлено: )4
    Задержание молодого человека, напавшего с молотком в центре Киева
    Полиция Киева/Facebook

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали мужчину, который с молотком набросился на заместителя председателя правления ПАО на улице Саксаганского в Печерском районе Киева, водитель пострадавшего применил травматическое оружие, сообщается на странице столичной полиции в Facebook.

    Ранее очевидцы сообщили о стрельбе в центре столицы. Все происходило при большом скоплении людей на улице. 

    Установлено, что зампредправления одного из ПАО вышел из помещения и направлялся к автомобилю. В этот момент к нему подбежал незнакомец и набросился с молотком.

    Полиция Киева/Facebook
    Нападение в центре Киева. Молоток

    "Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие, а затем ранил злоумышленника в ногу", — сказано в сообщении.

    Задержанный — житель Херсонской области, 1989 года рождения.

    Пострадавший госпитализирован. Полицейские проводят осмотр места происшествия.

    Полиция Киева/Facebook, 10 ноября 2017

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