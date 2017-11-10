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    Киев

    В центре Киева двое мужчин устроили стрельбу - очевидцы

    (обновлено: )27

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Перестрелка произошла вечером в пятницу у Дома кино в центре Киева, сообщают очевидцы.

    "Через дорогу от нас два громких хлопка. Думали, что это петарды. А это не петарды — это два мужика бегут с пистолетами, за ними бежит полиция. И первые стреляют во вторых. (…) В 20 метрах от нас", — написала журналистка Ирина Навольнева на своей странице в Facebook.

    Она отметила, что все происходило при большом скоплении людей на улице. Стрелявшие задержаны.

    "Как сумасшедший с той стороны бежит со всех ног молодой парень. Забегает к нам на крыльцо и пытается отдышаться, весь трясётся. (…) Центр города. На дворе ноябрь 2017 года", — добавила она.

    Irina Navolneva/Facebook, 10 ноября 2017

     

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