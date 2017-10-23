Власти Киева сообщили, сколько домов с теплом

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев заявил, что 80% объектов жилого фонда, которые находятся в коммунальной собственности, подключены к центральному отоплению.

"На сегодня 80% жилых домов подключены к отоплению", — цитирует Пантелеева Ukranews.

При этом, по его словам, к отоплению подключены около 11% домов, в которых созданы объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

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Пантелеев также сообщил, что все объекты социальной сферы — больницы и детские сады — обеспечены теплом.

Несколько дней назад в одном из киевских магазинов произошел прорыв теплотрассы, помещение за короткое время более чем на метр залило кипятком.