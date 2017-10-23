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    Киев

    Власти Киева сообщили, сколько домов с теплом

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    Отопительный сезон: в ожидании холодов (174)

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    По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, по состоянию на 23 октября 80% жилых домов, которые находятся в коммунальной собственности, подключены к отоплению.
    Батарея в квартире. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев заявил, что 80% объектов жилого фонда, которые находятся в коммунальной собственности, подключены к центральному отоплению.

    "На сегодня 80% жилых домов подключены к отоплению", — цитирует Пантелеева Ukranews.

    Андрей Никончук
    Украинский институт анализа и менеджмента политики
    Отопительный сезон пройдет без перебоев, но.. с ростом тарифов — Никончук

    При этом, по его словам, к отоплению подключены около 11% домов, в которых созданы объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

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    Пантелеев также сообщил, что все объекты социальной сферы — больницы и детские сады — обеспечены теплом.

    Несколько дней назад в одном из киевских магазинов произошел прорыв теплотрассы, помещение за короткое время более чем на метр залило кипятком.

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