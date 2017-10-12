В Киеве произошла стрельба, есть пострадавший

ГУНП в Киеве

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева трое неизвестных пытались ограбить киевлянина, который получил ранения в живот из травматического оружия, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как уточняется, информация о стрельбе на улице Симферопольской поступила по спецлинии 102 в 12:13.

По предварительной информации, стрельба возникла, когда три человека в масках пытались отобрать 1 тысячу долларов у 28-летнего местного жителя.

ГУНП в Киеве На месте стрельбы в Киеве

"Пострадавшего с непроникающим ранением правого блока забрала "скорая": его жизни ничего не угрожает. Злоумышленники скрылись с места на неустановленном автомобиле", — говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестный мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома.