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    Киев

    В Киеве произошла стрельба, есть пострадавший

    (обновлено: )204
    По предварительной информации, стрельба возникла, когда три человека в масках пытались отобрать 1 тысячу долларов у 28-летнего местного жителя, сообщили в полиции.
    На месте стрельбы в Киеве
    ГУНП в Киеве

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева трое неизвестных пытались ограбить киевлянина, который получил ранения в живот из травматического оружия, сообщает пресс-служба столичной полиции.

    Как уточняется, информация о стрельбе на улице Симферопольской поступила по спецлинии 102 в 12:13.

    По предварительной информации, стрельба возникла, когда три человека в масках пытались отобрать 1 тысячу долларов у 28-летнего местного жителя.

    ГУНП в Киеве
    На месте стрельбы в Киеве

    "Пострадавшего с непроникающим ранением правого блока забрала "скорая": его жизни ничего не угрожает. Злоумышленники скрылись с места на неустановленном автомобиле", — говорится в сообщении.

    Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

    Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестный мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома.

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