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    Киев

    В Киеве неизвестный устроил стрельбу из окна жилого дома

    (обновлено: )57
    По предварительной информации, мужчина стрелял со второго этажа пятиэтажного дома. На место прибыли патрульные полицейские, а также следственно-оперативная группа.
    В Киеве неизвестный устроил стрельбу из окна жилого дома
    obozrevatel.com

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестный мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на  местных жителей.

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    Как выяснилось, инцидент произошел в среду днем, 11 октября, на улице Маричанская, 3 в Голосеевском районе.

    По предварительной информации, мужчина стрелял со второго этажа пятиэтажного дома.

    На место прибыли патрульные полицейские, а также следственно-оперативная группа.

    obozrevatel.com
    В Киеве неизвестный устроил стрельбу из окна жилого дома

    В результате стрельбы никто не пострадал. Также пока неизвестно, из какого оружия велась стрельба. 

    Напомним, 2 октября в кафе в Кривом Роге произошла стрельба.

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