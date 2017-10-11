КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестный мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на местных жителей.

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Как выяснилось, инцидент произошел в среду днем, 11 октября, на улице Маричанская, 3 в Голосеевском районе.

По предварительной информации, мужчина стрелял со второго этажа пятиэтажного дома.

На место прибыли патрульные полицейские, а также следственно-оперативная группа.

obozrevatel.com В Киеве неизвестный устроил стрельбу из окна жилого дома

В результате стрельбы никто не пострадал. Также пока неизвестно, из какого оружия велась стрельба.

Напомним, 2 октября в кафе в Кривом Роге произошла стрельба.