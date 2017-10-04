Убийцу из Лас-Вегаса нашли мертвым через 11 минут после начала стрельбы

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Стивен Пэддок, подозреваемый в массовом убийстве людей в Лас-Вегасе, был найден мертвым через 11 минут после начала стрельбы, сообщил во вторник заместитель шерифа Кевин Макмэхилл.

"Первый звонок о стрельбе поступил в 22.08 в воскресенье. Подозреваемый был мертв в 22.19", — сообщил он на пресс-конференции, которую транслирует телеканал CNN.

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По его словам, стрельба продолжалась 9-11 минут.

Также в ходе пресс-конференции были показаны несколько видео, снятые на месте происшествия.

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

Жертвами стрельбы стали 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.