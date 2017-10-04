наверх
04.10.201705:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Убийцу из Лас-Вегаса нашли мертвым через 11 минут после начала стрельбы

    Тема:

    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (31)

    (обновлено: )20
    Заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл сообщил, что стрельба продолжалась 9-11 минут. По последним данным,жертвами атаки Стивена Пэддока стали 59 человек, более 500 пострадали.
    Подозреваемый в расстреле людей в Лас-Вегасе Стивен Пэддок
    Скриншот dailymail.co.uk

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Стивен Пэддок, подозреваемый в массовом убийстве людей в Лас-Вегасе, был найден мертвым через 11 минут после начала стрельбы, сообщил во вторник заместитель шерифа Кевин Макмэхилл.

    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus
    Кровавый уик-энд в Лас-Вегасе

    "Первый звонок о стрельбе поступил в 22.08 в воскресенье. Подозреваемый был мертв в 22.19", — сообщил он на пресс-конференции, которую транслирует телеканал CNN.

    Читайте также: Бойня в Лас-Вегасе. В другой стране жертв было бы больше – Шабовта

    По его словам, стрельба продолжалась 9-11 минут.

    Также в ходе пресс-конференции были показаны несколько видео, снятые на месте происшествия.

    Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

    Жертвами стрельбы стали 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Конституционный суд Украины
    Принятие Пенсионной реформы
    Митинг в Барселоне. Видео
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Конфликт Авакова и Порошенко: кто кого?
    Петр Порошенко в Верховной Раде. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе