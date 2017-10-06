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    Киев

    Суд арестовал уроженца Луганска, разбившего памятник героям Небесной сотни

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    В постановлении суда говорится, что подозреваемый обязан сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право выезда из Украины. Залог в размере 320 тыс. грн может внести или он лично, или залогодатель.
    Житель Севастополя, разрушивший памятные плиты в центре Киева в честь Героев Небесной сотни
    Iaroslav Trakalo/Facebook

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Уроженцу Луганска Юрию Чеканову, который 5 октября разрушил памятную доску героям Небесной сотни в центре Киева, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 320 тыс. грн, сообщает УНИАН.

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    Такое решение принял судья Печерского районного суда Киева Роман Новак, удовлетворив ходатайство прокуратуры о мере пресечения для подозреваемого.

    Также в постановлении говорится, что подозреваемый обязан сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право выезда из Украины. Залог может внести или он лично, или залогодатель.

    Также данное решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение пяти дней.

    Чеканова доставили в следственный изолятор после завершения судебного заседания.

    Ранее пресс-служба киевского управления НП сообщила, что полиция завела уголовное дело в связи с повреждением памятника Героям небесной сотни в Киеве ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

    Смотрите также: Разгром памятных плит на Майдане: задержан житель Севастополя

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