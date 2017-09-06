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    В Одессе определились с памятником "Небесной сотне", он будет исполнять гимн

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    По информации СМИ, памятник будет высотой около 15 метров, по задумке автора, четырежды в день трубы, их которых он состоит, будут исполнять гимн Украины.
    В Одессе определились с памятником Небесной сотне
    timer

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В Одессе конкурсная комиссия облсовета определилась с лучшим проектом памятника "Небесной сотне", который установят на проспекте Шевченко.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Соответствующее решение комиссия приняла в среду, 6 сентября, сообщает издание Timer.

    Предположительно, памятник будет высотой около 15 метров, по задумке автора, четырежды в день трубы, их которых он состоит, будут исполнять гимн Украины.

    Определить победителя с первой попытки членам комиссии не удалось: при начальном голосовании голоса распределились поровну (по шесть) между двумя проектами-финалистами. Однако в пользу проекта №2 высказались присутствовавшие на голосовании активисты, так что при повторном голосовании за него отдали свои голоса 7 из 12 членов комиссии.

    timer
    Альтернативный вариант проекта памятника "Небесной сотне"

    Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные разбили мемориальную доску в честь Героя Небесной сотни Романа Сеника, установленную в столице его семьей из Яворивского района Львовской области.

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