В Одессе определились с памятником "Небесной сотне", он будет исполнять гимн

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В Одессе конкурсная комиссия облсовета определилась с лучшим проектом памятника "Небесной сотне", который установят на проспекте Шевченко.

Соответствующее решение комиссия приняла в среду, 6 сентября, сообщает издание Timer.

Предположительно, памятник будет высотой около 15 метров, по задумке автора, четырежды в день трубы, их которых он состоит, будут исполнять гимн Украины.

Определить победителя с первой попытки членам комиссии не удалось: при начальном голосовании голоса распределились поровну (по шесть) между двумя проектами-финалистами. Однако в пользу проекта №2 высказались присутствовавшие на голосовании активисты, так что при повторном голосовании за него отдали свои голоса 7 из 12 членов комиссии.

timer Альтернативный вариант проекта памятника "Небесной сотне"

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные разбили мемориальную доску в честь Героя Небесной сотни Романа Сеника, установленную в столице его семьей из Яворивского района Львовской области.