В Киеве появится Азербайджанский торговый дом и памятник Магомаеву

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В Киеве откроют Азербайджанский торговый дом и установить памятник известному азербайджанскому певцу Муслиму Магомаеву, заявил в Баку мэр Киева Виталий Кличко.

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"Мы продолжаем развивать сотрудничество с Азербайджаном, с Баку. И в экономической плоскости, и в культурной. О конкретных проектах такого сотрудничества мы говорили с президентом Азербайджана и во время моего прошлого визита в апреле, и на этот раз. Уже в ближайшее время в Киеве будет открыт Азербайджанский торговый дом. А также мы установим в столице Украины памятник Муслиму Магомаеву ", — отметил Кличко после разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который состоялся в рамках встречи президента с советом директоров и чемпионами WBC.

Ранее сообщалось, что Кличко отправился в понедельник в Азербайджан для встреч с местными властями и представителями бизнеса.