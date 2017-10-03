наверх
03.10.201720:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве появится Азербайджанский торговый дом и памятник Магомаеву

    (обновлено: )24
    Кличко отметил, что Украина продолжает развивать сотрудничество с Азербайджаном, и с Баку в частности: "О конкретных проектах такого сотрудничества мы говорили с президентом Азербайджана и во время моего прошлого визита в апреле".
    Виталий Кличко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
    nashkiev.ua

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В Киеве откроют Азербайджанский торговый дом и установить памятник известному азербайджанскому певцу Муслиму Магомаеву, заявил в Баку мэр Киева Виталий Кличко.

    Украинский боксер Владимир Кличко.
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк
    Соцсети: два Кличко в политике - это много для одной Украины

    Смотрите также: Ночная инспекция дорог: появилось видео Кличко на мотоцикле

    "Мы продолжаем развивать сотрудничество с Азербайджаном, с Баку. И в экономической плоскости, и в культурной. О конкретных проектах такого сотрудничества мы говорили с президентом Азербайджана и во время моего прошлого визита в апреле, и на этот раз. Уже в ближайшее время в Киеве будет открыт Азербайджанский торговый дом. А также мы установим в столице Украины памятник Муслиму Магомаеву ", — отметил Кличко после разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который состоялся в рамках встречи президента с советом директоров и чемпионами WBC.

    Ранее сообщалось, что Кличко отправился в понедельник в Азербайджан для встреч с местными властями и представителями бизнеса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Логотип компании CBS и фото Хэйли Гефтман-Голд
    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе
    Тушение пожара ГСЧС
    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Школьник с букварем у доски
    Реформа образования: необратимые последствия