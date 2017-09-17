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    После пожара в Одессе Кличко поручил проверить детские заведения Киева

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (34)

    (обновлено: )18
    Кличко сообщил, что дал поручение организовать проверку всех учебных и детских заведений на соблюдение правил пожарной безопасности и обеспеченность необходимыми средствами пожаротушения.
    Виталий Кличко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить все учебные и детские заведения столицы на соблюдение правил пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

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    "Я дал поручение первому заместителю председателя КГГА Геннадию Плису организовать проверку ответственными службами всех учебных и детских заведений на соблюдение правил пожарной безопасности и обеспеченность необходимыми средствами пожаротушения", — сообщил Кличко.

    Мэр отметил, что проверка в Киеве начнется с понедельника, и ее должны провести в сжатые сроки.

    "То, что случилось в Одессе, — это страшная трагедия, которую можно было предотвратить", — считает мэр Киева.

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. 

    Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.

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