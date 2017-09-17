Дело о пожаре в одесском лагере: проходят обыски, изымаются документы

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В Одессе правоохранители провели ряд обысков в рамках расследования дела о пожаре в детском муниципальном оздоровительном комплексе "Виктория", сообщает УНИАН.

Об этом во время встречи с общественниками и родителями детей, отдыхавших в "Виктории", заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

По его словам, уже есть двое задержанных, которые сейчас под охраной полиции в больнице, куда они были доставлены из-за ухудшения состояния здоровья.

"Проведены обыски, в том числе в Киевской районной администрации", — заявил Степанов.

По словам первого заместителя прокурора Одесской области Александра Саулко, "прокуратура будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей".

Он подчеркнул, что в рамках расследования будет дана правовая оценка всем должностным лицам, включая сотрудников ГСЧС, Киевской районной администрации города и мэрии Одессы. По словам прокурора, предстоит провести большое количество экспертиз, но он надеется, что в течение двух месяцев расследование будет завершено и передано в суд.

Начальник Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин сказал, что сейчас идёт выемка документов на фирме подрядчике строительства лагеря.

Напомним, что при пожаре в детском лагере "Виктория" в Одессе в ночь на субботу, 16 сентября, погибли трое детей.