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    Дело о пожаре в одесском лагере: проходят обыски, изымаются документы

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (32)

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    По словам первого заместителя прокурора Одесской области Александра Саулко, "прокуратура будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей".
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В Одессе правоохранители провели ряд обысков в рамках расследования дела о пожаре в детском муниципальном оздоровительном комплексе "Виктория", сообщает УНИАН.

    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова
    Пожар в детском лагере в Одессе: трагедия по халатности?

    Об этом во время встречи с общественниками и родителями детей, отдыхавших в "Виктории", заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

    По его словам, уже есть двое задержанных, которые сейчас под охраной полиции в больнице, куда они были доставлены из-за ухудшения состояния здоровья. 

    "Проведены обыски, в том числе в Киевской районной администрации", — заявил Степанов. 

    По словам первого заместителя прокурора Одесской области Александра Саулко, "прокуратура будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей". 

    Он подчеркнул, что в рамках расследования будет дана правовая оценка всем должностным лицам, включая сотрудников ГСЧС, Киевской районной администрации города и мэрии Одессы. По словам прокурора, предстоит провести большое количество экспертиз, но он надеется, что в течение двух месяцев расследование будет завершено и передано в суд.

    Начальник Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин сказал, что сейчас идёт выемка документов на фирме подрядчике строительства лагеря. 

    Напомним, что при пожаре в детском лагере "Виктория" в Одессе в ночь на субботу, 16 сентября, погибли трое детей.

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