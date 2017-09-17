Губернатор о пожаре в одесском лагере: никто не уйдет от ответственности

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В Одессе в воскресенье, 17 сентября, проходит встреча родителей детей из сгоревшего лагеря "Виктория" и общественности с губернатором Максимом Степановым и главой полиции Дмитрием Головиным, сообщает "Страны".

По словам губернатора, никто не уйдет от уголовной ответственности.

По данным издания, на встрече стало известно, что прокуратурой Одесской области открыто два уголовных производства по ст 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

В рамках дела задержаны начальник лагеря Петрос Саркисян и сотрудник лагеря, отвечавший за пожарную безопасность.

Напомним, что при пожаре в детском лагере "Виктория" в Одессе в ночь на субботу, 16 сентября, погибли трое детей.