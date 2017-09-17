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    Общество

    Губернатор о пожаре в одесском лагере: никто не уйдет от ответственности

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (32)

    (обновлено: )125
    Прокуратурой Одесской области открыто два уголовных производства по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.
    В Одессе проходит встреча родителей детей из сгоревшего лагеря Виктория с губернатором Максимом Степановым и главой полиции Дмитрием Головиным
    Страна

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В Одессе в воскресенье, 17 сентября, проходит встреча родителей детей из сгоревшего лагеря "Виктория" и общественности с губернатором Максимом Степановым и главой полиции Дмитрием Головиным, сообщает  "Страны".

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    Думская.net
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    По словам губернатора, никто не уйдет от уголовной ответственности.

    По данным издания, на встрече стало известно, что прокуратурой Одесской области открыто два уголовных производства по ст 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

    В рамках дела задержаны начальник лагеря Петрос Саркисян и сотрудник лагеря, отвечавший за пожарную безопасность.

    Напомним, что при пожаре в детском лагере "Виктория" в Одессе в ночь на субботу, 16 сентября, погибли трое детей.

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