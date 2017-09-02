Ночная инспекция дорог: появилось видео Кличко на мотоцикле

"Друзья! С удовольствием протестировал вчера поздно вечером обновленный Воздухофлотский проспект. На мотоциклах, с главой "Киевавтодора". На двух колесах лучше чувствуешь качество дороги, как сделан ремонт. И мы время от времени делаем такие выезды. А Воздухофлотский, наконец, стал хорошим и комфортным. Работаем дальше", — сообщил градоначальник столицы на своей странице в Facebook.

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Кличко отметил, что последний раз капитальный ремонт на проспекте делали в 1995 году. Сейчас здесь постелили двухслойное покрытие из полимерасфальтбетона, заменили покрытие тротуаров, переустановили бортовой камень и установили пешеходное ограждение. Стоимость строительных работ составила 109,7 млн гривен.