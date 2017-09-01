Киев сравнили с городами Африки. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Мэр Киева Виталий Кличко пригласил аналитика британского издания The Economist Джона Копстейка в украинскую столицу и пообещал ему устроить экскурсию по городу.

Кличко предположил, что Копстейк никогда не был в Киеве и не осведомлен о том, что украинская столица регулярно принимает мероприятия высокого международного уровня. Поэтому Виталий Кличко предложил британцу приехать в удобное для него время и столичный мэр лично проведет для него эту экскурсию.

Письмо Кличко обнародовало посольство Украины в Великобритании в микроблоге Twitter. Кстати, комментарии под этим твиттом в основном отрицательные: кто-то советует начать экскурсию с железнодорожного вокзала, по подземным переходам на Контрактовой и Петровке, некоторые пользователи предполагают, что если аналитик к нам приедет, то Киев в рейтинге опустится еще ниже.

Стоит напомнить, по версии издания The Economist Киев занял 131 место в рейтинге с показателем 47,8 баллов. Стабильность столицы оценили в 35 баллов, культуру и окружающую среду в 48,6 баллов, здравоохранение – 54,2 балла, инфраструктура – 42,9 балла, а образование – 75 баллов. При этом, согласно исследованию, за последние 5 лет Киев снизил свои показатели почти на 21,5 балл.

Почему Киев не нравится европейцам, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснила председатель общественной организации "Институт успешного города", сокоординатор проекта "УрбанПростир" Анастасия Руденко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки ви погоджуєтесь з оцінками аналітиків The Economist? Наскільки ці оцінки об'єктивні? І якщо аналітики приїдуть до Києва, то їх думка зміниться?

— Насправді ця тема цікава. Київ, згідно цього рейтингу, опинився в числі найгірших міст світу просто на рівні з африканськими містами, на рівні з сирійським Дамаском, лівійським Тріполі та іншими. Дійсно, така ситуація не може не засмучувати, адже Київ — це одне з найстаріших міст Європи з величезним культурним спадком, і тут зайняло настільки непривабливу позицію. Тому визвав такий ажіотаж, таке обговорення цей рейтинг. Але дійсно, не може сказати, що цей рейтинг є чисто об'єктивним. Справа в тому, що він аналізує з точки зору військової загрози. Дійсно, в світі існують гарячі точки певні, і в деяких містах напруга посилилася через загальне падіння критеріїв, от саме через глобальну загрозу тероризму. І, власне, у Києві війни немає, вона в нас на Сході. Але саме через цю регіональну військову загрозу Київ і виявився в числі найбільш несприятливих міст. І в цьому рейтингу в десятці найкомфортніших міст опинилися, здається, канадські і австралійські міста. Тобто це країни, де є невисока щільність населення, і є дійсно високоорганізовані та розвинені умови для життя.

— Насправді в Києві проживає дуже багато людей. Лише офіційно — три мільйони. І ми, на жаль, не можемо зробити невисоку щільність населення, але звичайно, в наших силах покращити інфраструктуру, розвиток і якість комунікацій, доріг, житла тощо. Тобто це все важливо. Але в методологію дослідження були також включені, як я вже сказала, саме чинник стабільності і, наприклад, акції під АП України також були внесені як загроза. Тому, в принципі, ми опинилися так низько в рейтингу, і я думаю, що якщо ми не заслуговуємо такого низького місця, і якщо до нас приїдуть експерти, думаю, що все ж таки ці акції в нас не постійні, це, я б сказала, що радше прояв громадянського суспільства, формування його, аніж є якась загроза.

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Чи впливали якимось чином на цей рейтинг, наприклад, криміногенна ситуація в столиці, стрілянина, вибухи, які ми час від часу спостерігаємо?

— Так. Це було включено також як загроза терористичного акту. Тобто також це дійсно вплинуло. Ми перебуваємо в стані гібридної війни, тому є така загроза.

Стабільність столиці врешті-решт оцінили в 35 балів, але це лише один з критеріїв. Культура та оточуюче середовище отримали 48,6 балів. Чому така низька оцінка?

— Якраз на негативний результат найбільше вплинула саме оцінка по стабільності. Можна сказати, що якраз культура та інфраструктура в нас потребують покращення, тому що величезні затори, величезна загазованість міста якраз вони вплинули на те, що Київ визнали некомфортним містом для проживання.

Інфраструктуру Києва оцінили майже в 42,9 бали. Що в нас такого поганого з інфраструктурою? І якщо все ж таки приїде аналітик із The Economist, він лише підтвердить свої думки?

— Я думаю, що так. Інфраструктура, що це було включено? Це, як я вже сказала, розвиток і якість комунікацій, рівень енергоресурсів і міжнародних зв'язків. Тобто це такі суттєві показники. Звичайно, ми їх не зможемо покращити за той короткий період, але я переконана, що якщо він приїде, то він поміняє думку свою щодо стабільності. Тому що все ж таки на вулицях в нас немає безпорядків. Але, звичайно, треба працювати над культурою, навколишнім середовищем, над такими критеріями, і над інфраструктурою.

Напомним, социсследования — составляющая политтехнологий, и их результаты попадают в СМИ, только если могут улучшить рейтинги во время избирательной кампании или же во время подготовки к ней, считает эксперт Дмитрий Разумков.