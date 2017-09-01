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    Интервью

    Киев сравнили с городами Африки. Мнение эксперта

    (обновлено: )28610
    Инфраструктура Киева требует глобального улучшения, поскольку именно огромные пробки, высокая загазованность города повлияли на то, что его признали некомфортным для проживания, считает глава ОО "Институт успешного города" Анастасия Руденко.
    Анастасия Руденко
    Голос Столицы

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    Мэр Киева Виталий Кличко пригласил аналитика британского издания The Economist Джона Копстейка в украинскую столицу и пообещал ему устроить экскурсию по городу. 

    Кличко предположил, что Копстейк никогда не был в Киеве и не осведомлен о том, что украинская столица регулярно принимает мероприятия высокого международного уровня. Поэтому Виталий Кличко предложил британцу приехать в удобное для него время и столичный мэр лично проведет для него эту экскурсию.

    Директор аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Эксперт: низкий рейтинг Киева не должен интересовать граждан

    Письмо Кличко обнародовало посольство Украины в Великобритании в микроблоге Twitter. Кстати, комментарии под этим твиттом в основном отрицательные: кто-то советует начать экскурсию с железнодорожного вокзала, по подземным переходам на Контрактовой и Петровке, некоторые пользователи предполагают, что если аналитик к нам приедет, то Киев в рейтинге опустится еще ниже. 

    Стоит напомнить, по версии издания The Economist Киев занял 131 место в рейтинге с показателем 47,8 баллов. Стабильность столицы оценили в 35 баллов, культуру и окружающую среду в 48,6 баллов, здравоохранение – 54,2 балла, инфраструктура – 42,9 балла, а образование – 75 баллов. При этом, согласно исследованию, за последние 5 лет Киев снизил свои показатели почти на 21,5 балл. 

    Почему Киев не нравится европейцам, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснила председатель общественной организации "Институт успешного города", сокоординатор проекта "УрбанПростир" Анастасия Руденко.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Наскільки ви погоджуєтесь з оцінками аналітиків The Economist? Наскільки ці оцінки об'єктивні? І якщо аналітики приїдуть до Києва, то їх думка зміниться? 

    — Насправді ця тема цікава. Київ, згідно цього рейтингу, опинився в числі найгірших міст світу просто на рівні з африканськими містами, на рівні з сирійським Дамаском, лівійським Тріполі та іншими. Дійсно, така ситуація не може не засмучувати, адже Київ — це одне з найстаріших міст Європи з величезним культурним спадком, і тут зайняло настільки непривабливу позицію. Тому визвав такий ажіотаж, таке обговорення цей рейтинг. Але дійсно, не може сказати, що цей рейтинг є чисто об'єктивним. Справа в тому, що він аналізує з точки зору військової загрози. Дійсно, в світі існують гарячі точки певні, і в деяких містах напруга посилилася через загальне падіння критеріїв, от саме через глобальну загрозу тероризму. І, власне, у Києві війни немає, вона в нас на Сході. Але саме через цю регіональну військову загрозу Київ і виявився в числі найбільш несприятливих міст. І в цьому рейтингу в десятці найкомфортніших міст опинилися, здається, канадські і австралійські міста. Тобто це країни, де є невисока щільність населення, і є дійсно високоорганізовані та розвинені умови для життя.

    Школьники на улицах Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День знаний в Украине. Маленькие киевляне на улицах города

    — Насправді в Києві проживає дуже багато людей. Лише офіційно — три мільйони. І ми, на жаль, не можемо зробити невисоку щільність населення, але звичайно, в наших силах покращити інфраструктуру, розвиток і якість комунікацій, доріг, житла тощо. Тобто це все важливо. Але в методологію дослідження були також включені, як я вже сказала, саме чинник стабільності і, наприклад, акції під АП України також були внесені як загроза. Тому, в принципі, ми опинилися так низько в рейтингу, і я думаю, що якщо ми не заслуговуємо такого низького місця, і якщо до нас приїдуть експерти, думаю, що все ж таки ці акції в нас не постійні, це, я б сказала, що радше прояв громадянського суспільства, формування його, аніж є якась загроза.

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    Чи впливали якимось чином на цей рейтинг, наприклад, криміногенна ситуація в столиці, стрілянина, вибухи, які ми час від часу спостерігаємо? 

    — Так. Це було включено також як загроза терористичного акту. Тобто також  це дійсно вплинуло. Ми перебуваємо в стані гібридної війни, тому є така загроза.

    Стабільність столиці врешті-решт оцінили в 35 балів, але це лише один з критеріїв. Культура та оточуюче середовище отримали 48,6 балів. Чому  така низька оцінка?

    — Якраз на негативний результат найбільше вплинула саме оцінка по стабільності. Можна сказати, що якраз культура та інфраструктура в нас  потребують покращення, тому що величезні затори, величезна загазованість міста якраз вони вплинули на те, що Київ визнали некомфортним містом для проживання.

    Інфраструктуру Києва оцінили майже в 42,9 бали. Що в нас такого поганого з інфраструктурою? І якщо все ж таки приїде аналітик із The Economist, він лише підтвердить свої думки?

    Мусульманский праздник Курбан-Байрам в мечети Ар-Рахма в Киеве
    Украинское фото
    Как в Киеве отмечают мусульманский праздник "Курбан-байрам"

    — Я думаю, що так. Інфраструктура, що це було включено? Це, як я вже сказала, розвиток і якість комунікацій, рівень енергоресурсів і міжнародних зв'язків. Тобто це такі суттєві показники. Звичайно, ми їх не зможемо покращити за той короткий період, але я переконана, що якщо він приїде, то він поміняє думку свою щодо стабільності. Тому що все ж таки на вулицях в нас немає безпорядків. Але, звичайно, треба працювати над культурою, навколишнім середовищем, над такими критеріями, і над інфраструктурою.

    Напомним, социсследования — составляющая политтехнологий, и их результаты попадают в СМИ, только если могут улучшить рейтинги во время избирательной кампании или же во время подготовки к ней, считает эксперт Дмитрий Разумков

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