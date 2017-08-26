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    Киев

    Метро на Троещину: Кличко просчитался с размером инвестиций - эксперт

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    Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава в эфире "ГС" отметил, что в вопросах строительства метрополитена любые надежды на инвесторов — тщетны.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Мэр столицы Виталий Кличко планирует за 2-3 года все же завершить строительство Подольско-Воскресенского моста. Для этого он хочет привлечь иностранных партнеров. Именно поэтому осенью мэр планирует посетить инвестиционный форум в Германии и там презентовать проект достройки моста. Кличко также отметил, что для его завершения и запуска метро необходимо около 400 млн евро.

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    Достаточно ли такого объема финансирования, чтобы проект наконец-то был закончен, в эфире радиостанции Голос Столицы оценил эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

    "Этих денег хватит только достроить Подольско-Воскресенский мост, который уже 15 лет по сути является одним из долгостроев Киева. Для того, чтобы построить всю линию метро на Троещину — это и правобережный участок от станции "Вокзальная" с пересадочными узлами, а также левобережный участок — потребуется еще порядка 1 миллиарда долларов. При этом надежды на инвесторов — абсолютны тщетны, поскольку такой инфраструктурный проект, как строительство линии метрополитена, может финансироваться либо за счет местного или государственного бюджета, либо город может взять деньги взаймы, и здесь — все не так радужно как хотелось бы", — отметил эксперт.

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    Ранее сообщалось, что общая стоимость прокладки пути от станции метро "Сырец" до жилого массива Виноградарь превысит 11 миллиардов гривен.

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