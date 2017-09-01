"Киевский гонщик". Кличко на мотоцикле промчался по новым дорогам

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко на мотоцикле проинспектировал отремонтированные дорожные развязки столицы.

В сети появились фото, на которых Кличко в компании главы "Киевавтодора" Александра Густелева припарковались в районе Соломенской площади на Воздухофлотском проспекте.

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"Кличко с главой "Киевавтодора" на мотоциклах проинспектировали новые дороги Киева. частности, и Воздухофлотский проспект", — говорится в сообщении на странице столичного градоначальника в Facebook.

@merkieva Владимир Кличко и Александр Густелев на мотоциклах

"Может, и себе на мотоцикл пересесть? В странах ЕС, кстати, очень популярное средство передвижения", — прокомментировала в Facebook одно из фото первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Напомним, ранее Владимир Кличко часто передвигался по Киеву на велосипеде.