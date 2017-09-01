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    Киев

    "Киевский гонщик". Кличко на мотоцикле промчался по новым дорогам

    (обновлено: )15011
    Владимир Кличко в компании главы КК "Киевавтодор" Александра Густелева проинспектировали отремонтированные дороги, в частности развязку в районе Соломенской площади на Воздухофлотском проспекте.
    Владимир Кличко и Александр Густелев на мотоциклах
    Facebook Oksana Zinovieva

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко на мотоцикле проинспектировал отремонтированные дорожные развязки столицы. 

    В сети появились фото, на которых Кличко в компании главы "Киевавтодора" Александра Густелева припарковались в районе Соломенской площади на Воздухофлотском проспекте. 

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    "Кличко с главой "Киевавтодора" на мотоциклах проинспектировали новые дороги Киева. частности, и Воздухофлотский проспект", — говорится в сообщении на странице столичного градоначальника в Facebook.

    @merkieva
    Владимир Кличко и Александр Густелев на мотоциклах

    "Может, и себе на мотоцикл пересесть? В странах ЕС, кстати, очень популярное средство передвижения", — прокомментировала в Facebook одно из фото первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. 

    Напомним, ранее Владимир Кличко часто передвигался по Киеву на велосипеде

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