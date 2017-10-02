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    Политика

    Кличко уедет в Азербайджан

    (обновлено: )28102
    По данным КГГА, в Баку пройдут встречи Кличко с главой исполнительной власти Баку Гаджибалой Абуталибовым, министром спорта Азербайджана, представителями политических кругов и бизнеса.
    Виталий Кличко
    Пресс-служба КГГА

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Киевский мэр Виталий Кличко собирается в понедельник отправиться с визитом в Азербайджан, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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    "В Баку состоятся встречи мэра Киева с главой исполнительной власти Баку Гаджибалой Абуталибовым, министром спорта Азербайджана, представителями политических кругов и бизнеса", — говорится в сообщении.

    Также Кличко примет участие в съезде Всемирного боксерского совета (WBC), который состоится в Баку 2-6 октября.

    Как сообщалось ранее, жена Виталия Кличко Наталья даст четыре концерта в Германии, билеты уже можно купить в онлайн-кассах. Супруга столичного градоначальника гастролирует со своим альбомом "Обнаженная душа" (Naked Soul). На всех афишах указано, что она работает без использования фонограммы. 

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