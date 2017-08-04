Соцсети: два Кличко в политике - это много для одной Украины

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Эпоха братьев Кличко в мировом боксе миновала. В четверг, 3 августа, 41-летний украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, объявил о решении уйти из профессионального бокса. Кличко на профессиональном ринге одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом).

В украинском сегменте соцсетей заявление Кличка-младшего вызвало шок и шквал комментариев: "Эпоха братьев Кличко уже история, но Украине есть чем гордиться"; "Очень правильное решение. Всех денег не заработаешь. А с его опытом и талантом он еще многое успеет сделать". "Главное, чтобы в политику, как брат, не пошел. А то два Кличко в политике — многовато будет…", — пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook