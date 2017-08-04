наверх
04.08.201718:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети: два Кличко в политике - это много для одной Украины

    Тема:

    Владимир Кличко. Окончен бой (82)

    (обновлено: )11
    Легенда мирового спорта Владимир Кличко уходит из бокса. Это сообщение шокировало многих украинцев, став одной из топовых тем для обсуждения в соцсетях. Что же пишут об этом историческом событии сами соотечественники великого боксера?
    Украинский боксер Владимир Кличко.
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Эпоха братьев Кличко в мировом боксе миновала. В четверг, 3 августа, 41-летний украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, объявил о решении уйти из профессионального бокса. Кличко на профессиональном ринге одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). 

    В украинском сегменте соцсетей заявление Кличка-младшего вызвало шок и шквал комментариев: "Эпоха братьев Кличко уже история, но Украине есть чем гордиться"; "Очень правильное решение. Всех денег не заработаешь. А с его опытом и талантом он еще многое успеет сделать". "Главное, чтобы в политику, как брат, не пошел. А то два Кличко в политике — многовато будет…", — пишут и такое в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Луцке избили темнокожих студентов
    Рост криминала. Избиение темнокожих студентов в Луцке
    Ночной клуб "Пляжник" после пожара
    Украина: жара наступает