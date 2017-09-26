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    Культура

    Жена Кличко отправилась в концертный тур по Германии

    (обновлено: )17201
    Первый концерт запланирован на 4 октября - Наталья Кличко выступит на острове Зильт, который принадлежит Германии. Следующие концерты будут в Берлине, Магдебурге и Мюнхене.
    Наталья Кличко. Архивное фото
    Наталья Кличко/Facebook

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Жена мэра Виталия Кличко Наталья даст четыре концерта в Германии, билеты уже можно купить в онлайн-кассах.

    Супруга столичного градоначальника гастролирует со своим альбомом "Обнаженная душа" (Naked Soul). На всех афишах указано, что она работает без использования фонограммы. 

    Первый концерт запланирован на 4 октября — она выступит на острове Зильт, который принадлежит Германии. Следующие концерты будут в Берлине, Магдебурге и Мюнхене, сообщает "Страна".

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    Даты выступлений Натальи Кличко

    Цены на концерты разные: в Зильте билет можно приобрести за €25 (778 грн), а в Магдебурге — €31,5 и €37 (1151 грн).

    Кроме того, диск с песнями жены Кличко можно купить на сайте Amazon за €17.99 (560 грн). Также продается альбом и в формате MP3.

    Как указано на официальном сайте певицы, в Европе ее карьерой занимается агентство KüsterCom (Гамбург). 

    Напомним, Наталья живет с детьми в Гамбурге. В мае она так прокомментировала свою певческую карьеру: "Моя цель – это найти свою публику и делиться своим творчеством". По ее словам, муж хорошо играет на гитаре, поэтому, когда у него есть свободное время, они устраивают концерты дома.

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