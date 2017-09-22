В Киеве произошел погром возле крупнейшего рынка "Юность"

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В пятницу жители улицы Братиславской на левом берегу Киева стали очевидцами последствий принудительного демонтажа МАФов возле известного строительного рынка "Юность".

segodnya.ua В Киеве произошел погром возле одного из крупнейших рынков

Отметим, что разгромленные киоски находились за пределами рынка.

Как передает корреспондент "Сегодня" с места событий, сейчас несколько мужчин на руинах выискивают ценные вещи и отбирают железо. Видимо, для того, чтобы сдать его на металлолом.

Ранее, 22 августа, сообщалось, что при сносе МАФов у метро предпринимателей, которые хотели забрать личные вещи, не пропускали правоохранители.