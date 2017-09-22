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    Киев

    В Киеве произошел погром возле крупнейшего рынка "Юность"

    (обновлено: )131866
    На месте погрома орудуют мародеры. Как сообщается, несколько мужчин на руинах выискивают ценные вещи и отбирают железо. Видимо, для того, чтобы сдать его на металлолом.
    В Киеве произошел погром возле одного из крупнейших рынков
    segodnya.ua

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В пятницу жители улицы Братиславской на левом берегу Киева стали очевидцами последствий принудительного демонтажа МАФов возле известного строительного рынка "Юность".

    segodnya.ua
    В Киеве произошел погром возле одного из крупнейших рынков

    Отметим, что разгромленные киоски находились за пределами рынка.

    Как передает корреспондент "Сегодня" с места событий, сейчас несколько мужчин на руинах выискивают ценные вещи и отбирают железо. Видимо, для того, чтобы сдать его на металлолом.

    Ранее, 22 августа, сообщалось, что при сносе МАФов у метро предпринимателей, которые хотели забрать личные вещи, не пропускали правоохранители.

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