Массовое отравление детей в гимназии Киева: причина в котлетах

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Стали известны подробности массового отравления детей в гимназии в Голосеевском районе столицы. По словам главы Госпотребслужбы столицы Олега Рубана, расследование причин отравления продолжается, сообщает "Сегодня".

"Заключительные результаты появятся завтра. На данный момент у троих человек подтвердился диагноз – острое кишечное отравление. На сегодняшний день можно сказать, что был один источник инфекции – это пищеблок, и нарушение технологического процесса на пищеблоке в школе. Благодаря быстрой локализации ситуации со стороны администрации школы, это не привело к массовому распространению инфекции и отравлению всего коллектива. Причина все же в котлетах. Были обнаружены некоторые изменения в мясе, есть вопросы по состоянию питьевых фонтанчиков в школе. Но точные результаты лабораторных исследований будут готовы только завтра", – рассказал Олег Рубан.

Напомним, о том, что в гимназии Киева массово отравились ученики.