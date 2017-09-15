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    В гимназии Киева массово отравились ученики - СМИ

    (обновлено: )17110
    По состоянию на утро пятницы двое детей госпитализированы с подозрением на ротавирусную инфекцию, в детскую поликлинику с симптомами отравления обратились 24 ребенка.
    Капельница
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В киевской школе-гимназии №59 на улице Большой Китаевской, 85 в Голосеевском районе произошло массовое отравление детей.

    Медсестра в больнице. Архивное фото
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк
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    Накануне у многих учеников этой школы были симптомы отравления — тошнота, рвота, температура, некоторых детей госпитализировали.

    Об этом "Украинской правде" сообщили родители школьников.

    В регистратуре детской больницы Голосеевского района подтвердили, что к ним обращались родители детей с подозрением на отравление, но количество пострадавших назвать не смогли.

    Пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Анны Старостенко Галина Шпак отметила, что по состоянию на утро пятницы двое детей госпитализированы с подозрением на ротавирусную инфекцию.

    "Это инфекция, которая просто передается от ребенка к ребенку. Но там уже выехали врачи, была СЭС", — сказала Шпак.

    По словам директора гимназии Татьяны Антоненко, в детскую поликлинику с симптомами отравления обратились 24 ребенка — ученики двух классов.

    Она добавила, что в школе уже были медики, осмотрели детей, и больных не обнаружили.

    "Мы работаем в обычном режиме, дети питаются. Была бригада врачей, была СЭС, взяла все смывы. Также вызвали дезинфекцию. За час они приедут и будут проводить дезинфекцию в пищеблоке, местах общего пользования и тех 2 классах, где зафиксированы больные", — подытожила Антоненко.

    Ранее сообщалось, что свадьба в Волынской области закончилась массовым отравлением

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