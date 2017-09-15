В гимназии Киева массово отравились ученики - СМИ

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В киевской школе-гимназии №59 на улице Большой Китаевской, 85 в Голосеевском районе произошло массовое отравление детей.

Накануне у многих учеников этой школы были симптомы отравления — тошнота, рвота, температура, некоторых детей госпитализировали.

Об этом "Украинской правде" сообщили родители школьников.

В регистратуре детской больницы Голосеевского района подтвердили, что к ним обращались родители детей с подозрением на отравление, но количество пострадавших назвать не смогли.

Пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Анны Старостенко Галина Шпак отметила, что по состоянию на утро пятницы двое детей госпитализированы с подозрением на ротавирусную инфекцию.

"Это инфекция, которая просто передается от ребенка к ребенку. Но там уже выехали врачи, была СЭС", — сказала Шпак.

По словам директора гимназии Татьяны Антоненко, в детскую поликлинику с симптомами отравления обратились 24 ребенка — ученики двух классов.

Она добавила, что в школе уже были медики, осмотрели детей, и больных не обнаружили.

"Мы работаем в обычном режиме, дети питаются. Была бригада врачей, была СЭС, взяла все смывы. Также вызвали дезинфекцию. За час они приедут и будут проводить дезинфекцию в пищеблоке, местах общего пользования и тех 2 классах, где зафиксированы больные", — подытожила Антоненко.

Ранее сообщалось, что свадьба в Волынской области закончилась массовым отравлением.