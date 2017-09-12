Погибшего при взрыве в Киеве похоронят в Грузии

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Уроженца Чечни Али Тимаева, больше известного как Тимур Махаури, похоронят в Грузии, гражданством которой он владеет, сообщает ТСН.

Вечером в понедельник его тело перевезли в Тбилиси.

"Попрощаться с погибшим в Киеве собралось несколько десятков его товарищей, также прилетели его официальная жена и сестра. От комментариев все отказались и лишь не на камеру рассказали, что решение о захоронении в Грузии принимала семья Тимура Махаури", — сказано в сообщении.

В Грузии у него остались двое несовершеннолетних сыновей.

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В пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным СБУ, погибший принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что мощность взрывчатки составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

СМИ писали, что пострадавшая девушка — известная украинская модель Наталья Кошель, она была лицом Dior. Позже появилась информация, что женщина, которая получила травмы при взрыве, не является моделью, ее настоящее имя — Наталия Целовальникова.