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    Погибшего при взрыве в Киеве похоронят в Грузии

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (75)

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    Тело Тимура Махаури перевезли в Тбилиси. Попрощаться с погибшим в Киеве собралось несколько десятков его товарищей, также прилетели его официальная жена и сестра.
    Тимур Махаури
    112 Украина

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Уроженца Чечни Али Тимаева, больше известного как Тимур Махаури, похоронят в Грузии, гражданством которой он владеет, сообщает ТСН.

    Вечером в понедельник его тело перевезли в Тбилиси.

    "Попрощаться с погибшим в Киеве собралось несколько десятков его товарищей, также прилетели его официальная жена и сестра. От комментариев все отказались и лишь не на камеру рассказали, что решение о захоронении в Грузии принимала семья Тимура Махаури", — сказано в сообщении.

    В Грузии у него остались двое несовершеннолетних сыновей.

    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото
    Взрыв авто в центре Киева: работа криминалистов

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    В пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным СБУ, погибший принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. 

    Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что мощность взрывчатки составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

    СМИ писали, что пострадавшая девушка — известная украинская модель Наталья Кошель, она была лицом Dior. Позже появилась информация, что женщина, которая получила травмы при взрыве, не является моделью, ее настоящее имя — Наталия Целовальникова.

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