Пьяная компания в Киеве напала на полицейских и разбила служебное авто

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В Святошинском районе Киева на улице Зодчих группа мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, напала на наряд патрульной полиции, разбив служебное авто. сообщает "Киев Оперативный".

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По данным издания, в ночь на вторник на линию 102 поступил вызов о том, что пьяная компания мешает отдыхать. "Патрульные, прибывшие на место, увидели около 10 человек, которые действительно очень громко себя вели. Многие из них были в состоянии сильного алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Киев Оперативный Пьяная компания напала на патруль полиции в Киеве

Мужчинам из компании не понравилось, что им делают замечания и они начали приставать к копам. "После слов, что они могут быть задержаны, мужчины начали нападать и бить правоохранителей. Те отошли, чтобы еще больше не обострять ситуацию. Дебоширы в ответ на это начали бить патрульный автомобиль Toyota: разбили лобовое стекло, выломали номерной знак и помяли заднее крыло", — отмечает издание.

Киев Оперативный Пьяная компания напала на патруль полиции в Киеве

Наряд, прибывший на подмогу, помог задержать четырех нетрезвых мужчин.

В результате конфликта, травмы получили два копы и двое мужчин из компании. Всем была оказана медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в середине августа под Одессой хулиганы с гранатой напали на полицейских и угнали авто.