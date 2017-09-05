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    Киев

    Пьяная компания в Киеве напала на полицейских и разбила служебное авто

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    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (24)

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    В ночь на вторник поступил вызов о том, что пьяная компания мешает отдыхать. Патрульные, прибывшие на место, увидели около 10 человек, которые действительно очень громко себя вели.
    Пьяная компания напала на патруль полиции в Киеве
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В Святошинском районе Киева на улице Зодчих группа мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, напала на наряд патрульной полиции, разбив служебное авто. сообщает "Киев Оперативный". 

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    По данным издания, в ночь на вторник на линию 102 поступил вызов о том, что пьяная компания мешает отдыхать. "Патрульные, прибывшие на место, увидели около 10 человек, которые действительно очень громко себя вели. Многие из них были в состоянии сильного алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

    Киев Оперативный
    Пьяная компания напала на патруль полиции в Киеве

    Мужчинам из компании не понравилось, что им делают замечания и они начали приставать к копам. "После слов, что они могут быть задержаны, мужчины начали нападать и бить правоохранителей. Те отошли, чтобы еще больше не обострять ситуацию. Дебоширы в ответ на это начали бить патрульный автомобиль Toyota: разбили лобовое стекло, выломали номерной знак и помяли заднее крыло", — отмечает издание.

    Киев Оперативный
    Пьяная компания напала на патруль полиции в Киеве

    Наряд, прибывший на подмогу, помог задержать четырех нетрезвых мужчин.

    В результате конфликта, травмы получили два копы и двое мужчин из компании. Всем была оказана медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа.

    Напомним, в середине августа под Одессой хулиганы с гранатой напали на полицейских и угнали авто

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