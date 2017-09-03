Столкновения в Одессе: полиция рассказала подробности

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь полиции Одесской области Любовь Гордиевская сообщила, что по факту столкновений между активистами и полицейскими на стройке возле знаменитого "дома-стены" в Одессе открыто уголовное дело, передает "112 Украина".

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"По фактам этих событий у памятника архитектуры начато уголовное производство. Это событие квалифицируется по двум статьям – 296 (хулиганство) и 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", – сообщила Гордиевская.

Она также уточнила, что конфликт произошел из-за строительства особняка возле памятника архитектуры.

"Ни одного задержанного не было. Правоохранители обеспечивали публичный порядок. Есть двое пострадавших: один полицейский и один активист. На них упал кирпич", – добавила Гордиевская.

Напомним, днем в воскресенье, 3 сентября, в Одессе произошли столкновения между протестующими и полицией возле знаменитого "дома-стены" в Воронцовском переулке.