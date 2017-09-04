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    Киев

    В Киеве на три дня перекроют одну из центральных улиц

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    Как предупредили в КГГА, в связи с проведением мероприятий ко Всеукраинскому празднику благодарения на улице Крещатик в Киеве будет частично запрещено движение транспорта.
    Крещатик. Архивное фото
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    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на три дня введут ограничения в движении транспорта на улице Крещатик в связи с мероприятиями ко Всеукраинскому празднику благодарения, сообщает пресс-служба КГГА.

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    "Праздник состоится с 10.00 до 21.00 17 сентября на улице Крещатик. В связи с проведением мероприятия на улице Крещатик будет частично запрещено движение транспорта", — говорится в сообщении.

    Так, с 21:00 15 сентября до 6:00 18 сентября запретят движение всех видов транспортных средств по улице Крещатик (от пересечения улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого до пересечения улиц Крещатик и Михайловской).

    Кроме того, с 00:00 17 сентября до 00:00 18 сентября ограничат движение по двум крайним правым полосам улицы Крещатик на участке от Бессарабской площади до улицы Богдана Хмельницкого в направлении движения к Европейской площади, для остановки транспортных средств с целью заезда участников мероприятия с ограниченными физическими возможностями.

    Также будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования.

    Ранее сообщалось, что на Крещатике от жары засохли "самые выносливые" каштаны в мире.

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