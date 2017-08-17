Чрезвычайное происшествие с мужчиной в киевской гостинице "Крещатик"

Мужчина, который угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик" в центре Киева, требует, чтобы полиция покинула номер, и тогда он вернется обратно.

"Мужчину зовут Тимур. По виду ему около 40 лет. Он вчера въехал в 205 номер гостиницы "Крещатик" по паспорту гражданина Канады. О себе дебошир заявил, что родом из Донецка и просит привести к нему кого-либо из консульства России. Говорит, что никому не доверяет и боится, что его убьют", — говорится в сообщении.

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Мужчина якобы накануне был в консульстве Канады, и "чем-то его там расстроили". "Номер мужчины обыскивает полиция. Он требует, чтобы полиция оставила номер, и тогда он залезет обратно".

Ранее в СМИ появились фотографии мужчины, который угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик". Сообщалось, что мужчина является россиянином и требует встречи с генконсулом РФ. Он периодически курит и общается с работниками отеля.