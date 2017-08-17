наверх
17.08.201715:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Чрезвычайное происшествие с мужчиной в киевской гостинице "Крещатик"

    13511
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    УНИАН
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    УНИАН
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    УНИАН
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    УНИАН
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    facebook.com/mykhailo.omelian
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    facebook.com/mykhailo.omelian
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    facebook.com/mykhailo.omelian
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    facebook.com/mykhailo.omelian
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    facebook.com/protoierey.maksym

    Рекомендуем

    Стрельба в Шевченковском районе КиеваПоявились кадры с места нападения на предпринимателя в Киеве12:13 17.08.2017
    69-й Каннский фестиваль. День пятыйРоберт Де Ниро отмечает день рождения. Яркие моменты из жизни актера11:40 17.08.2017
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в КиевеРепетиция военного парада ко Дню Независимости в центре Киева06:39 17.08.2017
    Строительство Керченского мостаПохож на мост: новые фото строительства в Керченском проливе21:43 16.08.2017
    Военный парад в ВаршавеФотоитоги 16 августа: парад ВСУ в Варшаве, подозрение Шабунину и смерть Глаголевой18:00 16.08.2017
    Пресс-конференция фильма Веры Глаголевой Две женщиныВера Глаголева. Кадры из жизни17:16 16.08.2017
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в ЛондонеПожар у аэропорта в Лондоне: пылает ангар15:14 16.08.2017
    Китайская модель Кина Шэнь с фарфоровым лицомКитайская модель Кина Шэнь с "фарфоровым" лицом14:44 16.08.2017
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцевРодственники онкобольных из "очереди смерти" пикетируют Кабмин14:17 16.08.2017
    Все фотоленты

    Мужчина, который угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик" в центре Киева, требует, чтобы полиция покинула номер, и тогда он вернется обратно.

    "Мужчину зовут Тимур. По виду ему около 40 лет. Он вчера въехал в 205 номер гостиницы "Крещатик" по паспорту гражданина Канады. О себе дебошир заявил, что родом из Донецка и просит привести к нему кого-либо из консульства России. Говорит, что никому не доверяет и боится, что его убьют", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Появились кадры с места нападения на предпринимателя в Киеве

    Мужчина якобы накануне был в консульстве Канады, и "чем-то его там расстроили". "Номер мужчины обыскивает полиция. Он требует, чтобы полиция оставила номер, и тогда он залезет обратно". 

    Ранее в СМИ появились фотографии мужчины, который угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик". Сообщалось, что мужчина является россиянином и требует встречи с генконсулом РФ. Он периодически курит и общается с работниками отеля.

    Ссылки по теме:
    Теги: