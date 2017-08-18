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    Киев

    В пятницу в Киеве перекроют Крещатик

    Тема:

    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (10)

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    Сообщается, что с 18:00 18 августа до 2:00 19 августа на Крещатике от Бессарабской до Европейской площади на время проведения тренировки войск с прохождением в пешем порядке будет перекрыто движение.
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ,18 авг — РИА Новости Украина. В пятницу в Киеве будет ограничено движение транспорта по ряду улиц, сообщает "Киевавтодор".

    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    УНИАН
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости в центре Киева

    В частности, ограничения предусмотрены:

    с 18:00 18 августа до 2:00 19 августа на ул. Крещатик (от Бессарабской до Европейской площади) на время проведения тренировки войск с прохождением в пешем порядке;

    с 20:00 18 августа до 8:00 19 августа в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Лебедева-Кумача (на участке от ул. Вадима Гетьмана до ул. Татьяны Яблонской) и на ул. Татьяны Яблонской (от ул. Лебедева-Кумача до ул. Комбайнеров).

    Напомним, в центре Киева на Крещатике прошла репетиция парада к 26-ой годовщине независимости Украины. В этом году вместе с украинскими военными по главной улице страны будут маршировать представители вооруженных сил еще десяти стран.

     

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