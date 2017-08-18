В пятницу в Киеве перекроют Крещатик

КИЕВ,18 авг — РИА Новости Украина. В пятницу в Киеве будет ограничено движение транспорта по ряду улиц, сообщает "Киевавтодор".

В частности, ограничения предусмотрены:

с 18:00 18 августа до 2:00 19 августа на ул. Крещатик (от Бессарабской до Европейской площади) на время проведения тренировки войск с прохождением в пешем порядке;

с 20:00 18 августа до 8:00 19 августа в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Лебедева-Кумача (на участке от ул. Вадима Гетьмана до ул. Татьяны Яблонской) и на ул. Татьяны Яблонской (от ул. Лебедева-Кумача до ул. Комбайнеров).

Напомним, в центре Киева на Крещатике прошла репетиция парада к 26-ой годовщине независимости Украины. В этом году вместе с украинскими военными по главной улице страны будут маршировать представители вооруженных сил еще десяти стран.