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    Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" закроют с 8:00

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    День Независимости Украины. 26 лет спустя (41)

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    Закрытие станций связано с проведением праздничных мероприятий ко Дню независимости в центре столицы. Станции откроют после окончания празднований в центре города.
    Станция Киевского метрополитена Крещатик
    Сайт Киевского метрополитена

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. В четверг, 24 августа, с 8:00 на вход и выход закроют станции метро  "Майдан Независимости" и "Крещатик". Это связано с проведением праздничных мероприятий ко Дню независимости Украины, сообщается в распоряжении КГГА.

    Украина. День независимости
    Украинское фото
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    Так, станции откроют для пассажиров после окончания празднований в центре города.

    Как сообщалось ранее, в Киеве до 28 августа будут перекрывать дороги из-за праздничных мероприятий. С полным списком улиц, которые закроют для проезда транспорта, можно ознакомиться по ссылке.

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    В этом году военный парад в центре столицы будет не таким помпезным, как в прошлом, – на Крещатик не будет выезжать военная техника, однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра. Выставка военной техники и вооружения "Мощь непокоренных" будет работать с 22 по 27 августа от улицы Институтской до Европейской площади.

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