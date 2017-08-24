Украина празднует 26-ю годовщину независимости

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. В четверг Украина празднует 26-ю годовщину своей независимости.

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24 августа в Украине отмечается государственный праздник — День Независимости Украины. Эта дата приурочена к принятию 24 августа 1991 года Верховной Радой Украинской ССР Акта провозглашения независимости Украины.

Первоначально Днем провозглашения независимости страны было объявлено 16 июля. Выбор даты объяснялся тем, что в этот день в 1990 году Верховной Радой (Верховным советом) УССР была принята Декларация о государственном суверенитете Украины.

Празднование первого Дня провозглашения независимости Украины прошло 16 июля 1991 года.

Однако уже в 1992 году эту календарную дату решили перенести на август. Решение о переносе государственного праздника было принято 20 февраля 1992 года постановлением Верховной Рады Украины в подтверждение "исторической весомости принятия Акта провозглашения независимости Украины".

Акт провозглашения независимости Украины был принят на внеочередной сессии Верховной Рады УССР как реакция на политические события, произошедшие в СССР 19 августа 1991 года (августовский путч). Этот документ провозглашал Украину независимым демократическим государством, объявлял ее территорию неделимой и неприкосновенной, а Конституцию и законы — имеющими исключительную силу. Акт вступил в силу с момента его одобрения.

Одновременно было принято Постановление о провозглашении независимости, в котором было обусловлено проведение 1 декабря 1991 года референдума на подтверждение Акта.

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На общенародное голосование был вынесен всего один вопрос — "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?".

Положительный ответ на этот вопрос дали 90,32% граждан Украины, участвовавших в голосовании, "против" высказались 7,58%. Явка составила 84,18%.

2 декабря, не дожидаясь объявления официальных результатов референдума, независимость Украины признали Канада и Польша, 3 декабря — Венгрия.

4 декабря, после того как ЦИК Украины подвел итоги волеизъявления народа, независимость страны признали Латвия и Литва, 5 декабря — Россия и Болгария. Всего в течение первого месяца после референдума Украину признали 57 государств мира, за первый год независимости — 130 государств.

5 июня 1992 года в статью 73 Трудового кодекса Украины были внесены изменения, которые причислили 24 августа к числу официальных праздничных и нерабочих дней.

В День Независимости основные торжества на государственном уровне проходят в Киеве, где традиционно президент Украины дает торжественный прием. Первые лица государства возлагают цветы к памятникам выдающимся украинским государственным и общественным деятелям, в городах и селах проходят молебны за Украину, организовываются праздничные концерты и торжественные мероприятия.

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В этом году военный парад в центре столицы будет не таким помпезным, как в прошлом, – на Крещатик не будет выезжать военная техника, однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра. Выставка военной техники и вооружения "Мощь непокоренных" будет работать с 22 по 27 августа от улицы Институтской до Европейской площади.