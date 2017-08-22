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    Киев

    Крещатик в Киеве перекрыли до 24 августа

    (обновлено: )24
    С 6 утра вторника по улице Крещатик на участке от Бессарабской площади до Европейской площади движение транспорта полностью ограничено.
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. С 6:00 вторника, 22 августа, и до окончания парада ко Дню Независимости 24 августа ул. Крещатик в Киеве будет перекрыта, сообщает "Укринформ".

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    Так, на участке от Бессарабской площади до Европейской площади движение транспорта полностью ограничено.

    Напомним, в центре Киева на Крещатике проходят репетиции парада к 26-ой годовщине независимости Украины.

    В этом году вместе с украинскими военными по главной улице страны будут маршировать представители вооруженных сил еще десяти стран.


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