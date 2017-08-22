Крещатик в Киеве перекрыли до 24 августа

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. С 6:00 вторника, 22 августа, и до окончания парада ко Дню Независимости 24 августа ул. Крещатик в Киеве будет перекрыта, сообщает "Укринформ".

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Так, на участке от Бессарабской площади до Европейской площади движение транспорта полностью ограничено.

Напомним, в центре Киева на Крещатике проходят репетиции парада к 26-ой годовщине независимости Украины.

В этом году вместе с украинскими военными по главной улице страны будут маршировать представители вооруженных сил еще десяти стран.



