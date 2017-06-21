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Последствия пожара на Крещатике: обзор с квадрокоптера
09:45
21.06.2017
(обновлено:
09:46 21.06.2017
)
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